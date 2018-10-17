Помпео рассказал об итогах обсуждения дела Хашукджи с саудовским королем

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии заявили, что расследование исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашукджи предоставит полные и транспарентные выводы о произошедшем, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Во вторник Помпео провел встречи в Эр-Рияде с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, а также наследным принцем Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

"У нас были прямые и откровенные разговоры. Я подчеркнул важность проведения тщательного, транспарентного и оперативного расследования, и саудовское руководство обязалось это выполнить", — говорится в распространенном заявлении Помпео.

По его словам, в ходе его встреч в Эр-Рияде король и наследный принц "решительно отрицали осведомленность о том, что произошло в их консульстве в Стамбуле". Помпео выразил уверенность по итогам дискуссий, что Саудовская Аравия "серьезно привержена определить все факты и обеспечить подотчетность, в том числе для старших должностных лиц Саудовской Аравии".

"Сегодня вечером президент (США Дональд Трамп – ред.) позвонил наследному принцу, который сообщил, что серьезное и заслуживающее доверие расследование уже проводится. Он заверил, что работа саудовских государственных следователей приведет к полным и окончательным выводам с полной транспарентностью", — добавил Помпео.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более девяти часов.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.