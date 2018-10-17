Лавров заявил, что Россия не станет ждать исключения из Совета Европы‍

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия не станет "доставлять радость" тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы, а покинет организацию сама, объявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.
"Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут", — отметил он.
Помимо этого, глава МИД прокомментировал слова ряда российских депутатов и сенаторов, которые считают, что "если это безобразие продолжится, то Совет Европы сам себя приговорит".
"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заключил Лавров.
Напряженные отношения
Отношения Москвы и Совета Европы стали напряженными в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за их позиции по Крыму. Впоследствии Россия объявила о прекращении участия в заседаниях организации из-за невозможности работы в подобных условиях.
Европы (ПАСЕ). Однако, несмотря на это, Россия продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте этого года в ПАСЕ отметили, что меры Москвы привели к финансовым трудностям. В частности, дефицит бюджета организации составил 1,5 миллиона евро.
В октябре генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пригрозил России возможностью исключения из числа участников уставных органов организации, если до середины 2019 года выплаты не возобновятся.