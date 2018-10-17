Задержанный в ЛНР член преступной группировки рассказал о связях с ИГ*

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Задержанный министерством госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики член украинско-грузинской группировки Олег Степаненко пошел на сделку со следствием и рассказал о связях с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании гражданина Украины Олега Степаненко, который, по их данным, занимался легализацией на Украине боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока с целью их дальнейшей переброски в страны ЕС и РФ.

"Задержанный МГБ ЛНР член украинско-грузинской группировки Олег Степаненко пошел на сделку со следствием, признал факт своего участия в преступной деятельности и назвал имена лиц, причастных к легализации боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока", — рассказала Любенко.

Степаненко рассказал, что в его задачи входила встреча представителей арабских стран, прибывавших в Одессу под видом туристов, их переправка в Харьков и легализация на территории Украины, для дальнейшей отправки в Россию и страны ЕС. Он уточнил, что в сентябре текущего года в аэропорт Одессы прибыли члены запрещенного в России ИГ*: два гражданина Турции и три египтянина. По его словам, вопросы по изготовлению поддельных паспортов для прибывших боевиков решал лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий, курировал данное направление экс-замглавы СБУ Александр Скакун. В МГБ ЛНР уточнили, что данные факты проверяются.

*Террористическая организация, запрещенная в России