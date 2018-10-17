Опубликовано видео с места крушения Су-27 на Украине

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Опубликовано видео с места крушения истребителя Су-27 в Винницкой области. Роликом поделилось украинское издание "20 Хвилин".

На кадрах показано, как к месту происшествия подлетает вертолет. Над землей поднимаются клубы дыма.

Ранее стало известно, что на Украине потерпел крушение истребитель Су-27, выполнявший учебно-боевой полет.

Инцидент произошел во время учений "Чистое небо — 2018" около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Погибли два пилота: украинский и американский военнослужащие. При этом, Военная прокуратура Центрального региона Украины удалила сообщение о том, что среди жертв был военнослужащий ВВС США.

Очевидцы из села Уланов заявили, что в момент крушения услышали сначала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым. Также, по словам очевидицы, при падении истребитель крутился, что могло свидетельствовать о попытке пилота отвести самолет в поле.

Как заявили в управлении региональной полиции, на данный момент существует опасность взрыва боеприпасов, поскольку на борту разбившегося Су-27 могли находиться боеприпасы. Место крушения оцепили более ста сотрудников правоохранительных органов.

С 8 по 19 октября в Винницкой и Хмельницкой областях проходят авиационные учения "Чистое небо — 2018". Помимо Украины и США в маневрах принимают участие несколько стран НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Польша, Румыния и Эстония.

Ранее "Военное телевидение Украины" сообщило, что в рамках "Чистого неба" состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем благодаря лучшей маневренности.

Советский (российский) многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Первый полет самолет совершил 20 мая 1977 года. В серийное производство истребитель поступил в Комсомольск-на-Амуре пятью годами позже. В 1984-м Су-27 заступил на вооружение в Советской армии.