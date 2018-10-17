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Лидеры стран Евросоюза в среду обсудят Brexit

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Выход Британии из Евросоюза (580)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе государств на встрече вечером в среду обсудят состояние переговоров об условиях отделения Великобритании от ЕС на фоне возросших шансов отсутствия этой сделки, но сохраняющейся надежды ее достичь.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Соглашение об отделении страны от союза должно включать в себя множество вопросов, среди которых, в частности, права их граждан после Brexit, урегулирование финансовых обязательств Британии перед ЕС. Большая часть пунктов уже согласована, однако нерешённым остается весьма важный вопрос ирландской границы.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Северная Ирландия и Республика Ирландия в настоящее время не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС может подразумевать учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. ЕС не один месяц ведет переговоры о том, как не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit.

Также закладывалась возможность, при достижении договора о "разводе", создания политической декларации о структуре будущего партнерства страны и союза и введения переходного периода в их отношениях.

Этот период, срок которого был ранее определен в 21 месяц, предполагал, что Великобритания после Brexit перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе, но продолжит применять все правила Евросоюза.

Стоит отметить, что "жестким" Brexit можно считать вариант отсутствия соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном Королевстве с 30 марта 2019 года.

Переговоры

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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С воскресенья текущей недели переговоров о Brexit не ведется, несмотря на нерешенные вопросы. И это при том, что в ЕС надеялись на возможность прогресса в них в октябре, к саммиту лидеров ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге даже не исключил созыва внеочередного саммита лидеров стран ЕС по Brexit в середине ноября, однако если на нем будет возможность "финализации и формализации" сделки по Brexit.

Во вторник же текущей недели Туск рассказал, что доклад о состоянии переговоров, который он получил от главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, не дает оснований для оптимизма перед октябрьским саммитом. Туск добавил, что для прорыва в них необходимы "новые факты".

Глава Евросовета заявил, что хочет спросить в среду у премьера Великобритании Терезы Мэй, есть ли у нее конкретные предложения, как выйти из переговорного тупика. По мнению Туска, только эти предложения могут определить, возможен ли прорыв в этом диалоге.

Жесткий развод

Люксембург. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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После Brexit в ЕС останется лишь одно великое государство, заявил Юнкер
Риск отсутствия сделки велик, как никогда, свидетельствуют слова главы Евросовета.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договоренности, который более вероятен, чем когда-либо ранее", — говорится в пригласительном письме Туска на саммит.

Еврокомиссия ведет подготовку к возможности отсутствия договора по Brexit и расскажет о ее ходе на встрече лидеров ЕС. Главы 27 остающихся в Евросоюзе государств обсудят ускорение подготовки ЕС к ситуации, при которой Великобритания покинет союз без соглашения.

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне
© Fotolia / by-studio
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Тем не менее, сценарий "жесткого" Brexit не является пока для Евросоюза приоритетным, сказал Туск накануне саммита.

Диалог ЕС и Великобритании о "разводе", несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, все же может продолжиться после саммита глав государств Евросоюза, сказал на этой неделе журналистам источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он считает, что сделка по условиям "развода" еще возможна.

Кроме этого, лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран 17 октября могут обсудить возможность созыва в ноябре внеочередного саммита глав государств Евросоюза для обсуждения Brexit.

"Решать будут лидеры, нужен ли нам внеочередной саммит в ноябре или нет. Нам нужно ощущение, что мы как минимум близки к реальному положительному прорыву, потому то, что нам нужно — это завершить наши переговоры", — сказал Туск.

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