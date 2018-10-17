Лидеры стран Евросоюза в среду обсудят Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе государств на встрече вечером в среду обсудят состояние переговоров об условиях отделения Великобритании от ЕС на фоне возросших шансов отсутствия этой сделки, но сохраняющейся надежды ее достичь.

Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Соглашение об отделении страны от союза должно включать в себя множество вопросов, среди которых, в частности, права их граждан после Brexit, урегулирование финансовых обязательств Британии перед ЕС. Большая часть пунктов уже согласована, однако нерешённым остается весьма важный вопрос ирландской границы.

Северная Ирландия и Республика Ирландия в настоящее время не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС может подразумевать учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. ЕС не один месяц ведет переговоры о том, как не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit.

Также закладывалась возможность, при достижении договора о "разводе", создания политической декларации о структуре будущего партнерства страны и союза и введения переходного периода в их отношениях.

Этот период, срок которого был ранее определен в 21 месяц, предполагал, что Великобритания после Brexit перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе, но продолжит применять все правила Евросоюза.

Стоит отметить, что "жестким" Brexit можно считать вариант отсутствия соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном Королевстве с 30 марта 2019 года.

Переговоры

С воскресенья текущей недели переговоров о Brexit не ведется, несмотря на нерешенные вопросы. И это при том, что в ЕС надеялись на возможность прогресса в них в октябре, к саммиту лидеров ЕС. Глава Евросовета Дональд Туск после сентябрьского Евросовета в Зальцбурге даже не исключил созыва внеочередного саммита лидеров стран ЕС по Brexit в середине ноября, однако если на нем будет возможность "финализации и формализации" сделки по Brexit.

Во вторник же текущей недели Туск рассказал, что доклад о состоянии переговоров, который он получил от главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, не дает оснований для оптимизма перед октябрьским саммитом. Туск добавил, что для прорыва в них необходимы "новые факты".

Глава Евросовета заявил, что хочет спросить в среду у премьера Великобритании Терезы Мэй, есть ли у нее конкретные предложения, как выйти из переговорного тупика. По мнению Туска, только эти предложения могут определить, возможен ли прорыв в этом диалоге.

Жесткий развод



Риск отсутствия сделки велик, как никогда, свидетельствуют слова главы Евросовета.

"Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договоренности, который более вероятен, чем когда-либо ранее", — говорится в пригласительном письме Туска на саммит.

Еврокомиссия ведет подготовку к возможности отсутствия договора по Brexit и расскажет о ее ходе на встрече лидеров ЕС. Главы 27 остающихся в Евросоюзе государств обсудят ускорение подготовки ЕС к ситуации, при которой Великобритания покинет союз без соглашения.

Тем не менее, сценарий "жесткого" Brexit не является пока для Евросоюза приоритетным, сказал Туск накануне саммита.

Диалог ЕС и Великобритании о "разводе", несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, все же может продолжиться после саммита глав государств Евросоюза, сказал на этой неделе журналистам источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он считает, что сделка по условиям "развода" еще возможна.

Кроме этого, лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран 17 октября могут обсудить возможность созыва в ноябре внеочередного саммита глав государств Евросоюза для обсуждения Brexit.

"Решать будут лидеры, нужен ли нам внеочередной саммит в ноябре или нет. Нам нужно ощущение, что мы как минимум близки к реальному положительному прорыву, потому то, что нам нужно — это завершить наши переговоры", — сказал Туск.