Лидеры стран Евросоюза в среду обсудят Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе государств на встрече вечером в среду обсудят состояние переговоров об условиях отделения Великобритании от ЕС на фоне возросших шансов отсутствия этой сделки, но сохраняющейся надежды ее достичь.
Соглашение об отделении страны от союза должно включать в себя множество вопросов, среди которых, в частности, права их граждан после Brexit, урегулирование финансовых обязательств Британии перед ЕС. Большая часть пунктов уже согласована, однако нерешённым остается весьма важный вопрос ирландской границы.
Также закладывалась возможность, при достижении договора о "разводе", создания политической декларации о структуре будущего партнерства страны и союза и введения переходного периода в их отношениях.
Этот период, срок которого был ранее определен в 21 месяц, предполагал, что Великобритания после Brexit перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе, но продолжит применять все правила Евросоюза.
Стоит отметить, что "жестким" Brexit можно считать вариант отсутствия соглашения о "разводе" или его полной ратификации всеми сторонами к концу марта следующего года, что приведет к отсутствию переходного периода, следовательно, законодательство ЕС перестанет переменяться к и в Соединенном Королевстве с 30 марта 2019 года.
Переговоры
Во вторник же текущей недели Туск рассказал, что доклад о состоянии переговоров, который он получил от главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, не дает оснований для оптимизма перед октябрьским саммитом. Туск добавил, что для прорыва в них необходимы "новые факты".
Глава Евросовета заявил, что хочет спросить в среду у премьера Великобритании Терезы Мэй, есть ли у нее конкретные предложения, как выйти из переговорного тупика. По мнению Туска, только эти предложения могут определить, возможен ли прорыв в этом диалоге.
Жесткий развод
"Мы должны подготовить ЕС к сценарию отсутствия договоренности, который более вероятен, чем когда-либо ранее", — говорится в пригласительном письме Туска на саммит.
Еврокомиссия ведет подготовку к возможности отсутствия договора по Brexit и расскажет о ее ходе на встрече лидеров ЕС. Главы 27 остающихся в Евросоюзе государств обсудят ускорение подготовки ЕС к ситуации, при которой Великобритания покинет союз без соглашения.
Диалог ЕС и Великобритании о "разводе", несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, все же может продолжиться после саммита глав государств Евросоюза, сказал на этой неделе журналистам источник в ЕС, знакомый с вопросом. Он считает, что сделка по условиям "развода" еще возможна.
Кроме этого, лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран 17 октября могут обсудить возможность созыва в ноябре внеочередного саммита глав государств Евросоюза для обсуждения Brexit.
"Решать будут лидеры, нужен ли нам внеочередной саммит в ноябре или нет. Нам нужно ощущение, что мы как минимум близки к реальному положительному прорыву, потому то, что нам нужно — это завершить наши переговоры", — сказал Туск.