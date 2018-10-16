БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Проходящие на Украине учения "Чистое небо-2018", в ходе которых потерпел крушение истребитель Су-27, не относятся к маневрам НАТО, заявил РИА Новости во вторник чиновник в альянсе.

Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении учебно-боевого истребителя Су-27УБ в Винницкой области. ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

"Это американо-украинское учение "Чистое небо", которое не является одним из наших учений. Информацию следует получать у ВВС США или европейского командования США", — сказал РИА Новости чиновник альянса на просьбу подтвердить информацию об инциденте.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.

Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что при крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США. Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив только информацию о том, что погибли два пилота. Пресс-служба прокуратуры также сообщила, что при крушении Су-27 погиб пилот воздушных сил вооруженных сил Украины, второй погибший — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Позже ведомство изменило сообщение, оставив информацию, что "по предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли".