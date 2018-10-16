В Эстонии открыли новые объекты для войск и техники НАТО

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Построенные на средства США новые объекты, предназначенные для приема и обслуживания дислоцированных в Эстонии войск и техники НАТО, во вторник были торжественно открыты на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.

По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, объекты, среди которых еще один ангар, штабное здание и перрон для взрывоопасных грузов, построены в рамках программы США по мерам сдерживания в Европе (EDI). Стоимость проекта составила около 15 миллионов долларов.

"Здесь проходят много разных учений, иногда здесь уже очень большие эскадрильи войск НАТО и надо строить новые инфраструктурные объекты, чтобы мы были на определенном нужном уровне", — цитирует Луйка пресс-служба.

Министр отметил, что новые объекты в Эмари предназначены не только для американской военной авиации. "Конечно, ими могут пользоваться и другие натовские войска или другие союзники. Так что это выгодно для всех", — добавил Луйк.

Начальник инженерно-логистической службы ВВС США в Европе, бригадный генерал Рой Огустин сообщил, что проектные работы заняли девять месяцев, а само строительство — пятнадцать месяцев. "Для такого большого проекта это очень быстро", — подчеркнул генерал.

В настоящее время на авиабазе Эмари дислоцируются истребители ВВС Германии Eurofighter, которые выполняют миссию по охране воздушного пространства над странами Балтии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.