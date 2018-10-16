Опубликовано видео с места крушения Су-27 на Украине

В Сети появились кадры крушения Су-27 на Украине

В Сети появились кадры крушения Су-27 на Украине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось снятое очевидцами видео с места крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.

На кадрах видно, как к месту происшествия подлетает вертолет. Над землей поднимаются клубы дыма.

Полицейские и пожарные оперативно приехали на место крушения.

Крушение Су-27

Во вторник на проходящих на Украине учениях "Чистое небо — 2018" при крушении истребителя погибли американский и украинский военнослужащие.

Пресс-служба ВСУ удалила информацию о гражданстве пилотов, однако в ВВС США подтвердили, что американский военный "стал участником инцидента".

Председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз предложила привлечь американскую сторону к расследованию причин крушения Су-27УБ в Винницкой области.

Полиция опасается, что боеприпасы, находившиеся на борту разбившегося истребителя, все еще могут сдетонировать.

Незадолго до инцидента на учениях разыграли бой Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.