Опубликовано видео с места крушения Су-27 на Украине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Сети появилось снятое очевидцами видео с места крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.
Полицейские и пожарные оперативно приехали на место крушения.
Крушение Су-27
Во вторник на проходящих на Украине учениях "Чистое небо — 2018" при крушении истребителя погибли американский и украинский военнослужащие.
Председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз предложила привлечь американскую сторону к расследованию причин крушения Су-27УБ в Винницкой области.
Полиция опасается, что боеприпасы, находившиеся на борту разбившегося истребителя, все еще могут сдетонировать.
Незадолго до инцидента на учениях разыграли бой Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.