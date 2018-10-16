Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии исчезновение журналиста Хашукджи

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил во вторник с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, тот заверил американского лидера, что расследует исчезновение журналиста Джамаля Хашукджи в Турции и "ответы появятся скоро".

"Только что поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, который полностью отрицал любую осведомлённость о том, что происходило в их турецком консульстве. Он был во время звонка с госсекретарем США Майком Помпео и сказал мне, что он уже дал старт и будет быстро, всесторонне и полно исследовать этот вопрос. Ответы скоро появятся", — написал Трамп в своём Twitter.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.