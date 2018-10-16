Полицейские опасаются детонации боеприпасов на борту украинского Су-27

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Разбившейся в Винницкой области самолет Су-27УБ мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщил во вторник начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос.

"Опасность в том, что это военный самолет. И на борту… могли быть боеприпасы, которые могут сдетонировать ", — приводит слова Педоса агентство УНН

По его словам, место крушения оцепили более 100 полицейских.

Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении СУ-27УБ в Винницкой области. По данным ведомства, два пилота — военные из США и Украины — погибли. Однако позднее Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военном. При этом ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.