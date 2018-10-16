Полицейские опасаются детонации боеприпасов на борту украинского Су-27

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Разбившейся в Винницкой области самолет Су-27УБ мог нести на борту боеприпасы, которые могут сдетонировать, сообщил во вторник начальник областного управления Нацполиции Украины Юрий Педос.УНН.
По его словам, место крушения оцепили более 100 полицейских.
Ранее Генштаб ВС Украины сообщил о крушении СУ-27УБ в Винницкой области. По данным ведомства, два пилота — военные из США и Украины — погибли. Однако позднее Генштаб удалил из сообщения упоминание об американском военном. При этом ВВС США заявили, что американский военный "стал участником" аварии с самолетом на Украине.
На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.