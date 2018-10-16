СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Саудовской Аравии придется взять на себя ответственность за ситуацию с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи, иначе она рискует испортить отношения со многими странами, считает профессор Стамбульского университета Кадир Хас Мустафа Айдын.

По словам эксперта, пока не стоит верить спекуляциям в СМИ, надо отталкиваться от фактов.

"Существуют спекуляции в СМИ, но мы пока не видели никаких доказательств. Мы не знаем, какие из них правдивые. Что уже точно известно — что Турция и Саудовская Аравия будут сотрудничать в расследовании. Так что я полагаю, что саудиты возьмут на себя ответственность, потому что это произошло в их консульстве. Им нужно предпринять какие-то действия, чтобы удовлетворить международное общественное мнение, в противном случае не будет никакого сотрудничества, не будет никакого прощения", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.