В Чехии задержали восемь граждан России и Вьетнама

ПРАГА, 16 окт – РИА Новости. Чешская полиция задержала и предъявила обвинения восьми гражданам России и Вьетнама во взломе систем регистрации иностранцев, сообщила во вторник журналистам прокурор Петра Уллрихова.

"Данные лица были задержаны 18 сентября, ныне полиция предъявила им обвинения в совершении преступления путем взлома компьютерной системы и носителей информации. Четверо из задержанных обвиняются также в отмывании средств, полученных преступным путем. Все 8 человек в настоящее время находятся в заключении", — сказала Уллрихова.

Сколько именно из восьми задержанных граждан России, прокурор не уточнила.

По словам Уллриховой, обвиняемые преступным путем вмешались в функционирование регистрационных систем, предназначенных для оформления разрешений на пребывание иностранцев в республике, чем была нарушена деятельность МИД.

"Путем своих преступных действий обвиняемые смогли получить несколько сотен миллионов крон (100 миллионов крон составляют около 4 миллионов евро – ред.)", — подчеркнула Уллрихова.

С криминалистами в разоблачении преступников активно сотрудничали сотрудники чешской Службы безопасности и информации (контрразведки) и Министерства общественной безопасности Вьетнама, добавила прокурор.