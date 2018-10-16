Эксперт призвал США взять на себя ответственность за исчезновение Хашукджи

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Поддержка США саудовского принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда способствовала попыткам похищения журналистов и диссидентов, поэтому Вашингтон должен взять на себя ответственность для ответа в ситуации с похищением журналиста Джамаля Хашукджи, считает профессор стамбульского Университета Кадир Хас Мустафа Айдын.
Принц осуществляет фактическое руководство страной на повседневной основе, замещая во многих делах своего отца короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. СМИ обвиняли наследного принца в причастности к вероятному убийству Хашукджи в Турции.
Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.
По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.