Эксперт призвал США взять на себя ответственность за исчезновение Хашукджи

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Поддержка США саудовского принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда способствовала попыткам похищения журналистов и диссидентов, поэтому Вашингтон должен взять на себя ответственность для ответа в ситуации с похищением журналиста Джамаля Хашукджи, считает профессор стамбульского Университета Кадир Хас Мустафа Айдын.

"Я думаю, ситуация должна повлиять (на отношения США и Саудовской Аравии – ред.). У него (журналиста – ред.) был статус резидента в США, а США — это одна из стран, которые очень сильно поддерживали саудовцев. Я думаю, что поддержка американцев саудовского принца (наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда — ред.) способствовала в какой-то степени тому, что были попытки похищения или покушения на жизнь журналистов или диссидентов. Это уже не первый случай. Так что США должны взять на себя ответственность, чтобы дать ответ в данной ситуации", — сказал он РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Принц осуществляет фактическое руководство страной на повседневной основе, замещая во многих делах своего отца короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. СМИ обвиняли наследного принца в причастности к вероятному убийству Хашукджи в Турции.

"Американские СМИ могут заставить Трампа взять на себя больше ответственности, и в таком случае это может повлиять на отношения США и Саудовской Аравии", — отметил эксперт.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.