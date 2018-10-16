СБУ возбудила дело о госизмене против замглавы внешней разведки Семочко

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергея Семочко на основании журналистского расследования, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Во вторник было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет большим количеством имущества, не соответствующего их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство.

"СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного дела по статье "госизмена" проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко", — говорится в сообщении в Facebook. В сообщении говорится, что правоохранители планируют привлечь журналиста Бигуса и его команду к изучению изложенных в его расследовании фактов.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании журналистского расследования возбудило уголовное дело в отношении Семочко по статье "получение взятки".