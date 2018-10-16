Дело Хашукджи повлияет на турецко-саудовские отношения, заявил эксперт

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашукджи скажется на отношениях Турции и Саудовской Аравии, если Эр-Рияд не пойдет на сотрудничество с Анкарой и мировым сообществом в расследовании преступления, считает профессор Стамбульского университета Кадир Хас Мустафа Айдын.

Ранее во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи.

"Определенно она (ситуация — ред) повлияет. Но это будет зависеть от того, как саудиты будут вести себя в этой ситуации. Если саудовцы признают свою ответственность за произошедшее и будут сотрудничать с Турцией и международным сообществом, чтобы раскрыть преступление, если они будут вести себя в приемлемом для Турции ключе и для остального мира, то это может привести к усилению сотрудничества Эр-Рияда и Стамбула в будущем в регионе. Но если они будут отрицать все и говорить, что ничего не знают о деле, то это конечно повлияет на отношения", — сказал он РИА Новости в кулуарах ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Но как мы видим, сотрудничество между странами будет, уже есть совместная комиссия, и США задействованы в переговорах, так что я ожидаю, что Саудовская Аравия будет брать на себя ответственность за произошедшее и помогать Турции разрешить ситуацию", — добавил эксперт.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.