Стали известны подробности крушения Су-27 на Украине

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Очевидцы рассказали украинскому порталу "20 хвилин" подробности крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.

Жительница села Уланов Хмельницкого района Мария заявила, что сначала услышала гул и свист, а затем увидела поднимающийся в поле за деревней дым.

"Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", — рассказала она.

По словам женщины, при падении самолет начал крутиться. Вероятнее всего, пилот старался отвести истребитель в поле.

Крушение Су-27

Во вторник на проходящих на Украине учениях "Чистое небо — 2018" разбился самолет. При крушении погибли американский и украинский военнослужащие.

Пресс-служба Военной прокуратуры Украины позднее удалила из текста сообщения информацию о гражданстве пилотов. ВВС США подтвердили, что американский военный стал участником инцидента с самолетом Су-27 на Украине, однако не уточнили, остался ли пилот в живых.

Незадолго до инцидента на учениях разыграли бой Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.

Многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель-перехватчик Су-27, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, разработали в ОКБ Сухого. Его первый полет был совершен в 1977 году. Серийное производство самолета было развернуто в 1982 году в Комсомольске-на-Амуре. В 1984-м истребитель приняли на вооружение в Советской армии.