ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. ВВС США сообщили, что американский военный стал участником инцидента с украинским самолетом Су-27, однако они пока не могут подтвердить гибель или ранение военнослужащего, говорится в заявлении ведомства.

"В настоящее время инцидент находится в стадии расследования, и мы будем продолжать предоставлять дополнительную информацию по мере ее появления", — говорится в сообщении ВВС США.

Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook сообщил, что при крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США. Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив только информацию о том, что погибли два пилота.

Пресс-служба прокуратуры также сообщила, что при крушении Су-27 погиб пилот воздушных сил вооруженных сил Украины, второй погибший — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Позже ведомство изменило сообщение, оставив информацию, что "по предварительной информации с места трагедии, оба пилота погибли".