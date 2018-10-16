Пашинян заявил об уходе с поста премьер-министра Армении

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения сообщил, что подал в отставку.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов.

Президент Армен Саркисян принял отставку правительства.

Политическая монополия

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что проведение досрочных парламентских выборов в стране может привести к установлению политической монополии.

"В тактическом плане — это понятная линия поведении — добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас", — сказал РИА Новости Кочарян.

Он выразил сомнение, что в условиях эйфории удастся избрать действительно достойный парламент. "Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно", — добавил Кочарян.

По его словам, "полная власть — это еще и полная ответственность". "Поэтому моя точка зрения — заканчивается некий этап, для всех это некий рестарт, то есть будет сформирована новая власть, которая будет отражать текущее настроение в обществе, эта власть с этого момента должна нести полную ответственность за все, что происходит в стране", — подчеркнул Кочарян.

По мнению экс-президента, это "будет однобокий парламент, новая политическая монополия".

По Конституции Армении, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера, то парламент можно будет распустить. Однако Республиканская партия, сохранившая большинство в парламенте, и еще ряд политических объединений приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент.