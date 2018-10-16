В США объяснили причину санкций против компаний за поддержку Басидж

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. США ввели санкции против ряда компаний за поддержку ополчения Басидж в Иране, в том числе за предполагаемое использование детей в качестве солдат в Сирии, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Сегодня Офис по контролю над иностранными активами (министерства финансов США) предпринял действия против широкой сети компаний, поддерживающих "Силы сопротивления Басидж" — полувоенных образований, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции и участвуют во многих делах, которые вызывают наше беспокойство", — заявила представитель администрации.

Она обвинила Басидж в "широком спектре злонамеренных действий".

"Они участвуют в рекрутировании, тренировке и отправке детей-солдат… Трагично то, что дети-солдаты воевали и гибли в Сирии", — заявила представитель администрации.

По ее словам, финансовое подразделение Басидж через подставные фирмы контролирует значительные активы в автомобильной, горнодобывающей, металлообрабатывающей и банковской сферах экономики Ирана.

Под санкции также подпали ряд компаний, в том числе три иранских банка, два из которых ведут операции за рубежом.