В США объяснили причину санкций против компаний за поддержку Басидж

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. США ввели санкции против ряда компаний за поддержку ополчения Басидж в Иране, в том числе за предполагаемое использование детей в качестве солдат в Сирии, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Она обвинила Басидж в "широком спектре злонамеренных действий".
"Они участвуют в рекрутировании, тренировке и отправке детей-солдат… Трагично то, что дети-солдаты воевали и гибли в Сирии", — заявила представитель администрации.
По ее словам, финансовое подразделение Басидж через подставные фирмы контролирует значительные активы в автомобильной, горнодобывающей, металлообрабатывающей и банковской сферах экономики Ирана.
Под санкции также подпали ряд компаний, в том числе три иранских банка, два из которых ведут операции за рубежом.