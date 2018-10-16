Кочарян раскритиковал план устроить досрочные выборы в Армении

ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что проведение досрочных парламентских выборов в стране может привести к установлению политической монополии.

Премьер Армении Никол Пашинян во вторник подал в отставку, таким образом он рассчитывает на создание повода для проведения внеочередных выборов в парламент. После отставки премьера парламент будет распущен, если дважды не изберет нового главу правительства.

"В тактическом плане — это понятная линия поведении – добиться успеха сейчас, как бы на пике популярности. В стратегическом плане я вижу проблемы, то есть, как политик ты выигрываешь, а как государственный деятель надо еще подумать, стоило ли это делать сейчас", — сказал РИА Новости Кочарян.

Он выразил сомнение, что в условиях эйфории удастся избрать действительно достойный парламент. "Формировать новую политическую монополию с точки зрения интересов государства, не думаю, что это правильно", — добавил Кочарян.

По его словам, "полная власть — это еще и полная ответственность". "Поэтому моя точка зрения — заканчивается некий этап, для всех это некий рестарт, то есть будет сформирована новая власть, которая будет отражать текущее настроение в обществе, эта власть с этого момента должна нести полную ответственность за все, что происходит в стране", — подчеркнул Кочарян.

По мнению экс-президента, это "будет однобокий парламент, новая политическая монополия".

В соответствии с конституцией Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.

В парламенте действующего созыва 51 мандат принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером, еще семью — партия "Дашнакцутюн".