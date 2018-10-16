Голосование в конгрессе по соглашению USMCA состоится в 2019 году

Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада. Архивное фото

Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по новой торговой сделке в конгрессе между Мексикой, Канадой и США, которая должна заменить НАФТА, состоится в следующем году.

"Это вопрос следующего года", — заявил он агентству Блумберг, добавив, что этот вопрос является одним из приоритетных для следующего парламента.

Ранее США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA. Президент США Дональд Трамп надеется подписать соглашение до конца ноября, сделку еще предстоит одобрить парламентам трех стран. Соглашение должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Оно станет крупнейшим торговым пактом в мире, охватывая взаимную торговлю на 1,3 триллиона долларов в год.