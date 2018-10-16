Возможный глава МИД Бразилии не исключил военного вторжения в Венесуэлу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 окт — РИА Новости. Социально-либеральная партия Бразилии во главе с кандидатом на пост президента страны Жаиром Болсонару не исключает военной интервенции в Венесуэлу, хотя и в качестве самого крайнего варианта, заявил РИА Новости депутат Луис Фелипе де Орлеан, которому местные СМИ прочат место главы МИД в случае победы Болсонару на выборах.

Второй тур президентских выборов пройдет в Бразилии 28 октября. В первом туре победили Болсонару с 46% голосов и Фернанду Аддад, получивший 29,3%.

"У нас по соседству диктатура, но мы не делаем абсолютно ничего в политическом плане… Мы должны действовать в соответствии с нашими принципами, мы не должны терпеть диктатуру в Латинской Америке, я оставляю возможность для военного вмешательства открытой", — заявил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что действия против президента Николаса Мадуро не обязательно означают вторжение на территорию Венесуэлы, речь может идти о финансовой и логистической поддержке оппозиционных групп, которые добиваются свержения режима.

В сентябре генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения. В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Альмагро "мусором", а власти Никарагуа потребовали его отставки. С аналогичным требованием выступило национальное учредительное собрание Венесуэлы. Правительство Венесуэлы пообещало обратиться в ООН.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года оно составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.

При этом ООН оценивает сейчас число беженцев из Венесуэлы в 2,3 миллиона человек, только в Колумбии их число может достигать одного миллиона. Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.