ВСУ почти 330 раз за две недели нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики в течение двух недель почти 330 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, погиб житель самопровозглашенной Донецкой народной республики, один человек получил ранения, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В период между встречами в Минске со 2 по 15 октября зафиксировано 329 нарушений прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. Погиб один человек, один получил ранения",- заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что в результате обстрелов повреждено 23 жилых дома и 13 объектов инфраструктуры. В ведомстве добавили, что данная информация была озвучена представителем республики в подгруппе по безопасности на прошедших переговорах по Донбассу в Минске.