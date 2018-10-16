ВСУ удалили сообщение об американском пилоте на борту разбившегося Су-27

19:4016.10.2018
(обновлено: 19:48 16.10.2018)
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КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины удалила сообщение о гибели пилотов разбившегося в Винницкой области самолета Су-27, а также информацию о принадлежности экипажа к Нацгвардии США и ВС Украины.
Генштаб вооруженных сил Украины во вторник на своей странице в Facebook
сообщил, что при крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США. Однако потом ведомство скорректировало сообщение, оставив информацию о том, что погибли два пилота.
РИА Новости располагает скриншотом сообщения Генштаба Украины о гибели пилотов, принадлежащих Нацгвардии США и ВС Украины.
Скриншот поста Генштаба Украины о том, что на борту разбившегося Су-27 был пилот из США