На Украине завели дело после крушения самолета Су-27

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-27 в Винницкой области Украины, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Ранее Генштаб вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook заявил, что при крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из которых них был военным США.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним", — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что проведение досудебного расследования поручено следователям управления Нацполиции в Винницкой области.

По предварительным данным, самолет ВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018".