В Греции двести нелегальных мигрантов блокировали дорогу, пишут СМИ

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости. На севере Греции около 200 мигрантов во вторник утром нелегально пересекли границу Турции и Греции и блокировали дорогу, сообщает местное интернет издание e-evros.gr.
В этот момент возникла ссора между мигрантами и водителями грузовиков, которым они мешали проехать. После вмешательства полицейских и пограничников из Орестиады мигранты были переведены в Центр содержания Химонио.
До этого в регионе Эврос на греко-турецкой границе были убиты три молодые женщины-мигрантки.
В последнее время поток нелегальной миграции через греко-турецкую границу в Эвросе значительно вырос – ранее границу переходили лишь несколько человек в день.