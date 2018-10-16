В Греции двести нелегальных мигрантов блокировали дорогу, пишут СМИ

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости. На севере Греции около 200 мигрантов во вторник утром нелегально пересекли границу Турции и Греции и блокировали дорогу, сообщает местное интернет издание e-evros.gr.

Мигранты пешком перешли границу и собрались возле городка Кавили, недалеко от города Орестиади. Здесь они сели посреди дороги, требуя предоставить им временное убежище и документы, чтобы они могли перебраться в другую страну.

В этот момент возникла ссора между мигрантами и водителями грузовиков, которым они мешали проехать. После вмешательства полицейских и пограничников из Орестиады мигранты были переведены в Центр содержания Химонио.

Как сообщает издание, всего несколько дней назад произошел аналогичный инцидент с участием 150 мигрантов.

До этого в регионе Эврос на греко-турецкой границе были убиты три молодые женщины-мигрантки.

В последнее время поток нелегальной миграции через греко-турецкую границу в Эвросе значительно вырос – ранее границу переходили лишь несколько человек в день.