Разбившийся на Украине Су-27 выполнял полет в рамках учений "Чистое небо"

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Самолет воздушных сил Украины Су-27, который разбился в Винницкой области, выполнял полет в рамках учений "Чистое небо — 2018", сообщила во вторник пресс-служба военной прокуратуры Украины.

Военная прокуратура Украины ранее подтвердила, что при крушении Су-27 погиб офицер ВСУ и военнослужащий Нацгвардии США.

"По предварительным данным, самолет военно-воздушных сил Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018", — говорится в сообщении.

На Украине с 8 по 19 октября проходят многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО.