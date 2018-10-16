В Совете Европы отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Совете Европы прокомментировали высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что если Россию хотят исключить из Совета, РФ уйдет сама, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее в интервью телеканалу Euronews Лавров заявил, что Россия вступала в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство. Глава МИД отметил, что те, кто это пространство "просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав" знают, на что идут. Если Россию хотят исключить из Совета Европы, мы такой радости не доставим, уйдем сами, добавил глава МИД.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывание министра пресс-секретарь генсека Совета Дэниел Хольтген указал, что "господин Ягланд уже более года предупреждает о том, что Россия может уйти".

При этом он добавил, что "мы не хотели такого развития".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на прошлой неделе, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.