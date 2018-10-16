Бежавшего из Украины мошенника арестовали во Франции, где он купил замок

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Французская жандармерия арестовала предполагаемого мошенника и коррупционера, который бежал из Украины, подделав документы о своей смерти, сообщил Европол (Европейское полицейское ведомство Europol), сотрудники которого принимали участие в задержании.
Именно после транзакции по приобретению замка правоохранительные Франции начали расследование в отношении его нового владельца. Обмен информации с властями Украины и Люксембурга позволил переквалифицировать случай внутреннего мошенничества в дело об отмывании коррупционных денег в международном масштабе.
Имена главного фигуранта дела и трех арестованных вместе с ним сообщников не сообщаются.