Минобороны Украины не знает, был ли на борту упавшего Су-27 пилот из США

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Министерство обороны Украины пока не располагает информацией, был ли на борту разбившегося в Винницкой области СУ-27 пилот из США, заявил во вторник официальный представитель ведомства Богдан Сеник.

Ранее Генштаб вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что при крушении СУ-27 в Винницкой области погибли два пилота, один из них был военным США.

"На данный момент у нас такой информации нет", — заявил Сеник в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, был ли на борту разбившегося самолета пилот США.