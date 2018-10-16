Захарова рассказала о поддержке Приднестровья Россией

КИШИНЕВ 16 окт — РИА Новости. Россия никогда не забывала о Приднестровье, этот вопрос находится в повестке МИД, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"(Поддержка – ред.) оказывается и оказывалась, даже когда Россия сама нуждалась и в поддержке, и в помощи, но о Приднестровье не забывала никогда. Мы исходим из того, что, безусловно, суверенные государства имеют право, и мы это неоднократно подчеркивали, проводить свою политику, но она не должна быть направлена против собственного же народа", — заявила Захарова в ходе видеомоста "Москва-Тбилиси-Таллин-Кишинев", отвечая на вопрос, окажет ли РФ поддержку непризнанной Приднестровской Молдавской республике в случае негативного развития ситуации с установкой совместного контроля Молдавии и Украины на границе.

По ее словам, эта тема включает целый блок проблем, в который входят языковой и гуманитарный вопросы, помощь в политическом процессе, вопрос исторической справедливости.

"Для меня это самый сложный вопрос в моей профессиональной деятельности… Ситуация не просто обсуждается, она находится в практическом плане нашей повестки", — добавила представитель МИД РФ.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.