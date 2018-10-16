Захарова рассказала о поддержке Приднестровья Россией

КИШИНЕВ 16 окт — РИА Новости. Россия никогда не забывала о Приднестровье, этот вопрос находится в повестке МИД, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, эта тема включает целый блок проблем, в который входят языковой и гуманитарный вопросы, помощь в политическом процессе, вопрос исторической справедливости.
"Для меня это самый сложный вопрос в моей профессиональной деятельности… Ситуация не просто обсуждается, она находится в практическом плане нашей повестки", — добавила представитель МИД РФ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.