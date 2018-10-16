Туск попросит Мэй предложить варианты сделки по Brexit на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск планирует спросить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о предложениях по выходу из тупика в переговорах о Brexit, так как считает, что только такие предложения способны определить, возможен ли прорыв в этом многомесячном диалоге.
Он добавил, что, тем не менее, для прорыва также необходимы и "новые факты".
"Завтра я собираюсь спросить премьер-министра Мэй, есть ли у нее конкретные предложения о том, как выйти из тупика. Только такие предложения могут определить, возможен ли прорыв", — сказал Туск.
По словам Туска, проблема в переговорах по-прежнему заключается в решении вопроса ирландской границы.
Туск выразил надежду, что премьер Великобритании Мэй представит в среду предложения по выходу из тупика в переговорах.