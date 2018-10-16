Туск попросит Мэй предложить варианты сделки по Brexit на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск планирует спросить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о предложениях по выходу из тупика в переговорах о Brexit, так как считает, что только такие предложения способны определить, возможен ли прорыв в этом многомесячном диалоге.

"К сожалению, доклад о состоянии переговоров, который я получил от (главного переговорщика от ЕС по Brexit) Мишеля Барнье сегодня… не дает мне оснований для оптимизма перед завтрашним Евросоветом по Brexit. Единственным источником надежды на достижение сделки сейчас являются добрая воля и решимость обеих сторон", — сказал он.

Он добавил, что, тем не менее, для прорыва также необходимы и "новые факты".

"Завтра я собираюсь спросить премьер-министра Мэй, есть ли у нее конкретные предложения о том, как выйти из тупика. Только такие предложения могут определить, возможен ли прорыв", — сказал Туск.

По словам Туска, проблема в переговорах по-прежнему заключается в решении вопроса ирландской границы.

Говоря о ноябрьском саммите глав государств ЕС по Brexit, назначение которого не исключалось ранее, Туск сказал: "Решать будут лидеры, нужен ли нам внеочередной саммит в ноябре или нет. Нам нужно ощущение, что мы как минимум близки к реальному положительному прорыву, потому то, что нам нужно – это завершить наши переговоры".

Туск выразил надежду, что премьер Великобритании Мэй представит в среду предложения по выходу из тупика в переговорах.