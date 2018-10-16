Двое пилотов Су-27, потерпевшего крушение на Украине, погибли

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Двое пилотов упавшего в Винницкой области Украины самолета Су-27 погибли, один из них — военнослужащий Нацвардии США, сообщает во вторник пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что самолет Су-27 во время учебно-боевого полета.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один — военнослужащий Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Местное издание "Винница.info" со ссылкой на свои источники сообщает, что инцидент произошел во время учений "Чистое небо".

Многонациональные авиационные учения "Чистое небо — 2018" с участием военных из стран НАТО начались на Украине 8 октября и завершатся 19 октября. Кроме Украины, в учениях принимают участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США. Посольство США на Украине ранее сообщило, что истребители F-15 и транспортные самолеты C-130 ВВС США прибыли на Украину для участия в учениях.