В ЛНР задержали члена группировки, переправляющей террористов в Россию и ЕС

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной ЛНР задержали гражданина Украины Олега Степаненко, который, по их данным, занималась легализацией на Украине боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока с целью их дальнейшей переброски в страны ЕС и РФ, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко.

"Министерством государственной безопасности ЛНР задержан член грузинской организованной преступной группы, которая занималась легализацией боевиков террористических организаций из стран Ближнего Востока на Украине с целью их дальнейшей переброски в страны ЕС и Российскую Федерацию", — заявила Любенко.

Она пояснила, что задержанный является гражданином Украины и прибыл на территорию республики по поддельному паспорту. По данным следствия, задачей члена ОПГ являлась "переправка и легализация боевиков и оружия на Украине" благодаря налаженным контактам в правоохранительных органах Украины и СБ Украины. Координировали действия Степаненко ряд граждан Грузии, их личности уже установлены.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий МГБ ЛНР установлено, что он участвовал в карательных операциях против мирных жителей Донбасса, входил в состав неонацистской организации", — заявила Любенко. Она уточнила, что задержанный дал согласие на сотрудничество со следствием, в настоящий момент дает признательные показания.