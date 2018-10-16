МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Великобритания, которая выходит из ЕС, судорожно пытается сделать так, чтобы влиять на политику Евросоюза в отношении России, требуя европейские страны поддержать новые антироссийские санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия.

"Забавно, как после Солсбери, да и до сих пор, британские представители носятся по всей Европе и требуют, чтобы страны ЕС присоединялись к санкциям. Вот они уговорили не всех, но многих выслать наших дипломатов после Солсбери. Сейчас тоже придумывают новые, уже системные санкции, которые ЕС будет обязан принимать против любых нарушителей запрета на химоружие. Получается, что страна, которая выходит из ЕС, судорожно пытается сделать так, чтобы влиять на политику ЕС в отношении России. Может быть, и не только России, а также в отношении других вопросов международной жизни. Британцы очень хотят держать ЕС на коротком поводке. Насколько это отвечает интересам и достоинству Европейского союза, судить не мне", — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.