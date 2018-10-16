На Украине во время учений разбился истребитель Су-27

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. В Винницкой области Украины упал самолет Су-27, выполнявший учебно-боевой полет, сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Истребитель разбился около 17:00 в районе села Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Ведутся поисково-спасательные мероприятия, говорится в сообщении.

Погибли двое пилотов, в том числе американский военнослужащий.

С 8 по 19 октября в Винницкой, а также в Хмельницкой области проходят авиационные учения "Чистое небо — 2018". Наряду с Украиной в них принимают участие страны — члены НАТО: Бельгия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Эстония, Румыния, Польша и США.

Как сообщало "Военное телевидение Украины", на днях в рамках учений состоялся учебный бой между Су-27 и F-15, из которого Су-27 вышел победителем за счет лучшей маневренности.