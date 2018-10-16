Россия не будет ждать исключения из Совета Европы, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия "не доставит радости" тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы и уйдет сама, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.
Министр добавил, что "пусть те, их большинство, кто понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран, пусть они с этими странами поработают".
"Потому что ради удовлетворения каких-то амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию, я думаю, просто неприемлемо", — подчеркнул он.
Глава МИД отметил, что "слышал заявления российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор".
"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заключил министр.
Противоречия ПАСЕ и России
В конце июня прошлого года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
В октябре генеральный секретарь Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.