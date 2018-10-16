Россия не будет ждать исключения из Совета Европы, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Россия "не доставит радости" тем, кто хочет исключить ее из Совета Европы и уйдет сама, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

"Мы вступали в Совет Европы исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское, универсальное, правовое гуманитарное пространство. Те, кто это пространство сейчас просто подорвал путем нарушающих устав нелегитимных действий по лишению российской делегации равных с другими делегациями прав, они, я убежден, знают, на что идут", — отметил он.

Министр добавил, что "пусть те, их большинство, кто понимает всю провокационность этого замысла очень небольшой, но очень шумной группки стран, пусть они с этими странами поработают".

"Потому что ради удовлетворения каких-то амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию, я думаю, просто неприемлемо", — подчеркнул он.

Лавров выразил надежду на то, что у людей "хватит смелости и духа не позволить этому произойти."

Глава МИД отметил, что "слышал заявления российских парламентариев о том, что если это безобразие будет продолжаться, то Совет Европы сам подпишет себе приговор".

"Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", — заключил министр.

Противоречия ПАСЕ и России

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

В конце июня прошлого года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте в ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на девять процентов заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро.

В октябре генеральный секретарь Турбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года.