МИД приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии в рамках дела Хашукджи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствует шаги Турции и Саудовской Аравии по расследованию дела пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и рассчитывает, что результаты расследования станут известны мировому сообществу.

"Я поддерживаю призывы, которые звучат к тому, чтобы это расследование состоялось как можно скорее, и мы приветствуем договоренности Турции и Саудовской Аравии о шагах, которые позволяют это расследование проводить. Рассчитываю, что результаты будут известны мировому сообществу", — заявил министр в интервью телеканалу Euronews.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов.