Лавров назвал предъявленные Западом обвинения по делу Скрипалей гротеском

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва выступает за правовые методы решения вопросов, в том числе по расследованию дела Скрипалей, пока все, что предъявил Запад в защиту своей позиции, напоминает гротеск, при этом не задействуются существующие механизмы, в том числе по линии ОЗХО, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам таких обвинений предъявлено не было. Нас голословно убеждают, что highly likely Россия нечто противоправное сделала в Солсбери, потом в Эймсберри, потом еще в Каталонии мы вмешивались во все процессы, в Brexit нас обвиняют тоже, что мы сыграли свою печальную роль. Ну и во многих других грехах. Ни одного конкретного обвинения нам предъявлено не было. В отличие от наших партнеров, мы построили все-таки правовое государство, я считаю, потому что уж в том, что касается своих международно-правовых обязательств, мы очень свято их соблюдаем. И надеемся, что все остальные будут поступать так же", — сказал Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Он отметил, что Москва "десятки раз" призывала официальный Лондон задействовать механизм правовой помощи по уголовным делам – "в соответствии с конвенциями, которые существуют в наших двусторонних отношениях и конвенциями Совета Европы, кстати сказать".

"Нам после многократных напоминаний официально ответили, что сделать этого британское правительство не может по соображениям национальной безопасности. Это, наверное, для всех понятно, что просто неуважительная, в том числе неуважительная по отношению к британской правовой системе, отписка. Поэтому, как только будут конкретные предъявлены факты, мы будем готовы садиться и разговаривать. То же относится к обвинениям нас во вмешательстве в американские выборы", — подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам "во всех этих случаях", еще до избрания Трампа и инцидента в Солсбери, российская сторона давно предлагала начинать конкретную работу по кибербезопасности.

"Но в ответ мы слышим лишь то, что вот Россия должна исправиться, а потом мы будем с вами разговаривать. Это несерьезно, это не по-взрослому. В отличие от наших голословных обвинителей мы задаём очень конкретные вопросы: есть конвенция по правовой помощи, давайте ее задействовать. Есть Конвенция по запрещению химического оружия, в которой сказано: если у одной страны-участницы Конвенции есть вопросы к другой стране-участнице Конвенции, страна, у которой появился вопрос, обязана этот вопрос напрямую поставить в двустороннем формате. Ничего этого сделано не было", — подчеркнул Лавров.

"Если все, что нам предъявили — это трупы кошки, хомяка, бедной женщины без определенного места жительства, некий флакон с духами, то это все напоминает некий гротеск. Я не хочу приуменьшать серьёзность случаев с применением химических веществ, но если кто-то хочет на этом спекулировать и разыгрывать спектакль на потеху публики, с целью сплотить европейское сообщество против России – то это стыдно. Если же кто-то всерьез озабочен этой проблемой, то тогда не нужно говорить неправду", — резюмировал глава МИД РФ.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.