МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Как только права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены, РФ выплатит свою часть в бюджет Совет Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"(Генсек СЕ Турбьерн) Ягланд не имеет другой возможности в условиях, когда не платим наши взносы, как формировать бюджет, исходя из наличных поступлений", — сказал министр в интервью телеканалу Euronews, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Ягланда о том, что бюджет следующего года будет формироваться без учета России.

"Мы подтвердили еще раз официально совсем недавно, что как только наши права будут восстановлены, мы полностью выплатим причитающийся Совету Европы взнос", — сказал министр.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.