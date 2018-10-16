МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Как только права делегации РФ в ПАСЕ будут восстановлены, РФ выплатит свою часть в бюджет Совет Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"(Генсек СЕ Турбьерн) Ягланд не имеет другой возможности в условиях, когда не платим наши взносы, как формировать бюджет, исходя из наличных поступлений", — сказал министр в интервью телеканалу Euronews, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Ягланда о том, что бюджет следующего года будет формироваться без учета России.
"Мы подтвердили еще раз официально совсем недавно, что как только наши права будут восстановлены, мы полностью выплатим причитающийся Совету Европы взнос", — сказал министр.
В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.