Американский генерал призвал Россию и США обсудить контроль над вооружением

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. США и Россия должны обсудить вопросы контроля над вооружением, считает бывший военный атташе США в РФ генерал Питер Звак.

"Я думаю, прямо сейчас есть вопросы, связанные с контролем за вооружениями, по поводу которых обе стороны должны сесть и поговорить", — сказал он во вторник РИА Новости на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

Так он ответил на вопрос о необходимости продления договора о СНВ, срок действия которого истекает в 2021 году. Генерал подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция властей. По его словам, для этого американской стороне сначала предстоит провести определенную работу в своей внутренней политике.

"Но, я думаю, есть понимание того, что в долгосрочной перспективе нам надо найти способ выстроить надежные отношения с Российской Федерацией", — продолжил генерал.

Он добавил, что США не хотят, чтобы в какой-то момент в результате какого-то происшествия или случайности стороны оказались перед необходимостью принять решение, кто должен сделать первый шаг к конфликту.

"Думаю, что в сфере обороны по линии военных нам надо аккуратно продолжать укреплять связи. Хотя это не значит, что мы обязательно должны соглашаться во всем. То есть связи есть, но их надо укреплять", — считает Звак.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.