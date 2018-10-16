Трамп и племя чероки спорят с сенатором Уоррен о ее происхождении

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился во вторник на одного из вероятных соперников в президентской гонке-2020 Элизабет Уоррен, которая заявила о своем индейском происхождении, схожую позицию выразило одно из подразделений крупнейшего признанного племени коренных американцев — чероки.

"Плохая версия Покахонтас, которую иногда еще называют Элизабет Уоррен, попала под удар. Она сделала фальшивый тест ДНК, и он показал, что она может быть на 1/1024 (индейского происхождения — ред.), намного меньше, чем у среднего американца", — написал Трамп в Twitter

"Теперь, когда заявления об индейском происхождении оказались жульничеством и ложью, Элизабет Уоррен должна извиниться за это мошенничество против американской публики. В Гарварде ее называли "цветной" — потрясающий обман! — и не взяли бы ее (на работу) в другом случае!" — добавил Трамп.

В американских университетах есть правила, которые при прочих равных обстоятельствах отдают предпочтение кандидатам, представляющим расово-этнические меньшинства.

Племя чероки в Оклахоме также выпустило заявление, в котором раскритиковало Уоррен.

"Тест ДНК бесполезен для того, чтобы определить право на гражданство в племени. Современные тесты ДНК даже не делают различия между североамериканскими и южноамериканскими автохтонными народами… Использовать тест ДНК для заявлений, пусть и расплывчатых, о какой-либо связи с нацией чероки или любым племенем, — это недопустимо и неправильно", — заявил госсекретарь племени чероки Чак Хоскин.

"Сенатор Уоррен подрывает интересы племен своими продолжающимися притязаниями", — добавил он.

Трамп не преминул отметить заявление чероки в своем Twitter, заявив, что Уоррен "не нужна им".

Трамп на протяжении ряда лет заявлял, что сенатор от Массачусетса Уоррен ложно заявила о своем индейском происхождении для достижения преимуществ в политике. Трамп дразнил ее "Покахонтас" в честь индианки, известной по истории XVII века и мультфильмам Диснея. Уоррен заявляла, что происходит от племен чероки и делавэр, и использовала это заявление в анкетах при поступлении на работу в Гарвардский университет, а также в предвыборной кампании.

Уоррен распространила в понедельник результаты теста ДНК, согласно которым, у нее есть по крайней мере один индейский предок в 6-10 поколении. Сторонники Уоррен заявляют, что это подтверждает ее индейское происхождение, аналогичным образом сформулировали заголовки ведущие СМИ. Противники указывают на то, что один предок-индеец в десятом поколении означает, что в происхождении сенатора индейцы занимают лишь одну 1024-ю часть, следовательно, она не может говорить об индейском происхождении.

Уоррен требует от Трампа извинений и выплаты 1 миллиона долларов, которые Трамп предложил в качестве пари, "если Уоррен окажется индианкой". Трамп в понедельник отрицал, что делал публичные заявления относительно пари.

Возобновление спора произошло за два года до президентских выборов 2020 года, на которых Уоррен считается одним из потенциальных кандидатов от Демократической партии. Трамп утверждает, что ему кандидатура Уоррен только на руку, поскольку ее будет легко победить.