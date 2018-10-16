России хотелось бы большего от отношений с Молдавией, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "отношения с Молдавией развиваются… но хотелось бы большего".

"Отношения с Молдавией развиваются, они осложнены внутриполитической обстановкой в государстве. Вопрос развития или не развития отношений не стоит, но хотелось бы большего", — заявила она.

Захарова добавила, что Россия, несмотря на противоречивые заявления, которые делают молдавские государственные деятели, хочет развивать полноценные отношения с этим государством.

"Европейские структуры ставят в отношении Молдавии вопрос — либо с нами, либо никак. Мы не видим в этом противоречий и предлагаем сопрягать интеграционные процессы, а не противопоставлять их", — отметила представитель МИД РФ.