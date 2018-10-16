России хотелось бы большего от отношений с Молдавией, заявила Захарова

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "отношения с Молдавией развиваются… но хотелось бы большего".
"Отношения с Молдавией развиваются, они осложнены внутриполитической обстановкой в государстве. Вопрос развития или не развития отношений не стоит, но хотелось бы большего", — заявила она.
Захарова добавила, что Россия, несмотря на противоречивые заявления, которые делают молдавские государственные деятели, хочет развивать полноценные отношения с этим государством.
"Европейские структуры ставят в отношении Молдавии вопрос — либо с нами, либо никак. Мы не видим в этом противоречий и предлагаем сопрягать интеграционные процессы, а не противопоставлять их", — отметила представитель МИД РФ.