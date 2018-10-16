АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Во время осмотра генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле полиция обнаружила улики, указывающие на убийство пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал NTV.

По данным турецких СМИ, минувшей ночью специалисты взяли пробы грунта во дворе консульства, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр продолжался более девяти часов. По информации источника РИА Новости в МИД Турции, во вторник следователи осмотрят резиденцию саудовского консула.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства. По словам невесты журналиста, сотрудники консульства пригласили Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов девушке сказали, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению саудовских властей, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения неубедительны.