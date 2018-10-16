Киев призвал Парламентскую ассамблею НАТО повлиять на Венгрию

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на встрече с новоизбранным президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене призвала руководство ассамблеи повлиять на Венгрию, блокирующую сотрудничество Киева и Северноатлантического альянса.

По словам Геращенко, стороны обсудили широкий круг вопросов и противодействия общим гибридным вызовам, а также ситуацию в Донбассе.

"Призвала руководство ПА НАТО повлиять на Венгрию, использующую членство в Альянсе ради блокирования сотрудничества Украины с НАТО на уровне комиссии Украина — НАТО, что не соответствует духу добрососедства, партнерства и сотрудничества", — написала Геращенко на странице в Facebook во вторник.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.