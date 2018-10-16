Лондон не предоставил доказательств по делу Скрипалей, заявила Захарова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. За полгода с начала "дела Скрипалей" Лондон так и не представил никаких доказательств причастности России, можно предположить, что их никогда не будет, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По прошествии полугода никаких доказательств нет, есть некие фотографии Петрова и Боширова, есть некие "сливы", которые были сделаны спецслужбами через подставные квазиСМИ. Все. А что произошло в Солсбери? Где Скрипали? Какова хронология так называемого преступления?" — заявила Захарова в интервью программе "Место встречи" на НТВ.

"Про доказательства, я так понимаю, мы никогда ничего не услышим", — предположила она.

Действия стран, поддержавших в этой ситуации Лондон, Захарова назвала "круговой порукой". "Лондону обязательно нужно было вовлечь в свою орбиту как можно большее число сторонников, которые потом просто обязаны были бы, не имели другого шанса, нежели поддерживать Лондон все дальше и больше", — считает она.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.