Ушаков рассказал о графике встреч Болтона в России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Россию 22-23 октября, проведет встречи с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, договоренности о встрече с президентом России Владимиром Путиным пока нет, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В начале следующей недели в Москве будет советник по национальной безопасности Болтон. Он будет здесь в понедельник и вторник", — сказал Ушаков журналистам.

"Запросили они встречи, пока что, насколько знаю, будет встречаться с Патрушевым и Лавровым", — добавил помощник российского лидера.

Он отметил, что также проведет встречу с Болтоном. При этом Ушаков добавил, что договоренности о встрече Болтона с Путиным нет.