В Эстонии готовят законопроект о применении искусственного интеллекта

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Эстония готовит законопроект для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом, заявил премьер-министр Юри Ратас, выступая во вторник на открытии цифрового саммита в Таллине.
"Сегодняшние дискуссии помогут нам сформулировать решения, подходящие для Эстонии и Европы, которые составляют свой план действий. Эстония готовит законопроект для решения правовых вопросов, связанных с искусственным интеллектом, который должен дать достаточную юридическую ясность и вселить уверенность при использовании алгоритмов в таких областях, как транспорт, медицина, публичный сектор и экономика в более широком плане", — цитирует Ратаса пресс-служба.
Таллинский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС. В мероприятии принимают участие министры, занимающиеся ИТ и цифровыми темами, предприниматели и эксперты из 14 стран мира.