Король Саудовской Аравии пообещал Помпео расследовать дело Хашукджи

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за обязательство королевства поддержать расследование дела об исчезновении в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщается в заявлении официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее МИД королевства сообщил в Twitter , что король Саудовской Аравии принял во вторник в своей резиденции в Эр-Рияде госсекретаря США Майка Помпео.

"Госсекретарь Майк Р. Помпео встретился сегодня (во вторник — ред.) с королем Саудовской Аравии Салманом в эр-Рияде. Секретарь поблагодарил короля за крепкое партнерство Саудовской Аравии и США. Секретарь и король обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов. Секретарь также поблагодарил короля за его обязательство поддержать тщательное, прозрачное и своевременное расследование исчезновения Джамаля Хашукджи", — говорится в заявлении.

During the meeting, historical relationships between the two countries were reviewed, and current situations in the region and joint efforts being exerted towards them were discussed. pic.twitter.com/yGle73aqUJ — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) 16 октября 2018 г.

​

Согласно документу, Помпео также встретился сегодня с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром. В ходе встречи стороны обсудили региональные и двусторонние вопросы. Госсекретарь повторно выразил обеспокоенность США в связи с исчезновением журналиста.

Телеканал Al-Arabia сообщает, что госсекретарь также встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с королем Саудовской Аравии исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и направил Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.