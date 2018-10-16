Amnesty International обвинила Францию в поддержке репрессивных мер Египта

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Франция косвенно поддерживает репрессивные меры египетских властей, поставляя в Египет военную технику и боеприпасы, свидетельствуют результаты расследования правозащитной организации Amnesty International.

"Бронетехника и боеприпасы, поставленные Францией (в Египет) оказались в центре кровавого подавления акций протестов 2013 года", — заявили правозащитники.

Согласно докладу организации, с 2012 по 2017 годы Франция поставила египетской армии оружие и технику на сумму более чем 4 миллиардов евро.

На основе доступных фотографий и видеозаписей правозащитники делают вывод о том, что власти и полиция Египта используют эту технику против мирного населения, нарушая права человека. Так, в августе 2013 года именно французская бронетехника типа Sherpa и MIDs была использована для разгона массовых акций протеста в Каире и Александрии.

"Например, 14 августа 2013 года силы безопасности использовали в египетской столице поставленные Францией машины Sherpa, около тысячи человек погибли в результате этой операции", — говорится в документе организации.

Правозащитники подчеркивают, что один из представителей египетских силовиков подтвердил организации факт применения "высокотехнологичных" машин Sherpa в ходе демонстраций в Каире в августе 2013 года.

В свою очередь, французские власти, комментируя доклад организации, заявили, что "разрешение на экспорт военной техники в Египет было дано только в рамках борьбы с терроризмом, а не для обеспечения общественного порядка".

Как отмечают правозащитники, несмотря на трагические события августа 2013 года, Франция продолжала поставлять Египту бронетехнику и боеприпасы.

В организации подчеркнули, что Франция является участницей Международного договора о торговле оружием и поэтому обязана запретить экспорт вооружений в случае, если применение этого оружия приведет к нарушению прав человека.

В связи с этим правозащитники требуют немедленно прекратить поставки вооружений в Египет, а также призывают французский парламент обеспечить прозрачность при продаже оружия в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.